Juve, Kean tra Fiorentina e Monza

Sul fronte delle entrate si aspetta Tiago, in arrivo a giorni. Su quello opposto gli occhi sono tutti puntati su Moise. A breve, infatti, l'attaccante azzurro dovrà decidere a quale squadra venire girato in prestito per la seconda parte della stagione, una fase decisiva in vista del prossimo Europeo. Detto che, come riporta Tuttosport, la pista francese delè decisamente flebile, al momento i due club più interessati sono, con i viola che aspettano questo incastro per poter salutare Mbala Nzola.

Al momento le preferenze del classe 2000 sembrano indirizzate proprio alla squadra di Vincenzo Italiano, impegnata su tre fronti compreso quello europeo. Meno accattivante per lui la soluzione brianzola, che invece sarebbe gradita alla Juve nell'ottica di un canale preferenziale per arrivare ad Andrea Colpani in estate. Ad ogni modo il club non ha intenzione di esercitare pressione per forzare la scelta di Kean. Che prima, ovunque andrà, rinnoverà il contratto con i bianconeri fino al 2028.