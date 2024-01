Prima vendere e poi comprare: un concetto imposto dall’indice di liquidità della Juventus, ma che si sposa bene anche con il periodo di razionalizzazione dei costi bianconeri. Per poter completare l’operazione Djalò, dunque, Giuntoli e Manna devono prima incassare. Magari con, al momento in prestito all’Empoli ma nella lista dei desideri del Palermo: i rosanero sono disposti a investire 3 milioni, ma resta da convincere il giocatore a scendere di categoria. In alternativa, discorsi aperti per una cessione definitiva tra Frabotta e Correia, rispettivamente in prestito al Bari e al Gil Vicente. Oltre al 20% sull’eventuale cessione di Dragusin del Genoa, cercato da Napoli e Tottenham.