Quest'oggi la Juventus ritrova Dusan Vlahovic dopo l'assenza per infortunio. Come riporta, Massimiliano Allegri ha cercato di proiettare nuovamente il suo attaccante nel corso della settimana, lavorando di fino sulla testa di un giocatore in cui non da una, ma ormai da due settimane, complice la noia fisica che l’ha costretto in tribuna contro l’Udinese, rimbalza il ricordo dello sciagurato stop a San Siro che ha cestinato la macroscopica occasione in favore dei bianconeri per portarsi in vantaggio nel derby d’Italia con l’Inter.