Una vittoria allo scadere dei novanta minuti, una gara decisa da Dusan, ha regalato i tre punti ieri alla Juventus di Massimiliano. Permettendo cosi ai bianconeri di restare a due punti di distacco dalla capolista (e campione d'inverno) Inter. Vecchia Signora che però ora deve mettere da parte la gioia perchè giovedì sera all'Allianz Stadium la Juventus ospiterà il. Ciociari in cui ci sono i tre giovani talenti in prestito dalla Juventus: Soulè, Kaio Jorge e Barrenechea. Su chi potrà contare però Massimiliano Allegri per il quarto di finale di Coppa Italia? Stando a quanto riferisce Tuttosport oggi, il tecnico toscano conta di recuperare tre giocatori. Il punto in gallery.