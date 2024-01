Juve, si lavora per il rinnovo di McKennie

È probabilmente la sorpresa più bella da inizio stagione. In pochi mesi Westonè diventato indispensabile per la, di cui invece sembrava solo un "esubero" dopo il rientro in estate dal prestito. Il merito è sicuramente in gran parte di Massimiliano, che ha saputo rivalutarlo e farne emergere tutto il valore, ma in primis è suo, che ci ha creduto e ha lavorato per diventare tutto ciò che il suo allenatore si aspettava. Lo statunitense ha infatti accettato di sacrificarsi in un ruolo non suo come quello di quinto sulla fascia destra, e proprio da lì si è preso il posto da titolare prima di tornare sulla sua posizione preferita da mezzala, garantendo sempre un livello di rendimento elevatissimo.Che ora, come scrive Tuttosport, gli è valso la chiamata di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna per ildel contratto in scadenza nel 2025. La Juve, infatti, vuole tenerselo stretto ancora per molto tempo, questo "magico" centrocampista, cercando allo stesso tempo di acquisire maggior forza in sede di mercato, qualora in estate dovessero risuonare di nuovo le sirene dalla Bundesliga (il, per esempio, lo apprezza molto). Il prolungamento, per lui, sarebbe un traguardo meritatissimo, oltre che uno stimolo non da poco.