Juve, quando arriva Djalò?

L’attesa è ormai quasi finita. Oggi Filippo Ranocchia è atteso per le visite mediche e poi per la firma: una volta che il centrocampista di proprietà bianconera sarà diventato un giocatore del Palermo, la Juventus potrà sbloccare l’affare Tiago Djalò, come riferisce Tuttosport.Il difensore portoghese arriverà quindi nelle prossime ore, nel fine settimana o al massimo lunedì. Firmerà un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2028, una volta superate le visite mediche di rito. Djalò non gioca ormai da marzo, quando ha subito l'infortunio al crociato.