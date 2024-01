Juve, sguardo all'Arabia: può tornare di moda Kessie



Kessie, i numeri stagionali

L'ultima sessione di mercato prima di quella attuale sarà ricordata come quella in cui l'Arabia Saudita è entrata con prepotenza nel palcoscenico calcistico riuscendo a portare nellamolti grandi giocatori. Un mondo però, molto diverso da quello in cui erano abituati i giocatori "europei". Troppo per qualcuno, che ha già deciso di interrompere la sua avventura. Ed altri potrebbero farlo presto. Tra i nomi che rientrano in questa categoria, oltre a Milinkovic Savic, c'è Kessie.due giocatori che la Juve ha provato ad ingaggiare l'estate scorsa, vedendosi scavallare però dai soldi sauditi, che hanno convinto i due ex centrocampisti della Serie A. Se del serbo si è già parlato della sua situazione e delle prospettive future, ora può tornare di moda a stretto giro anche l'ivoriano. Kessie, ingaggiato in estate dall’Al Ahli e già stato protagonista di dichiarazioni ispirate a una certa nostalgia per quanto lasciato, nello specifico, a Barcellona. Un profilo che alla Continassa potrebbero nuovamente valutare con attenzione soprattutto se sulla panchina della Juve ci fosse ancora Massimiliano Allegri, che stima il giocatore per le caratteristiche che ha.Kessie ha fin qui giocato tutte le partite da titolare, disputando la quasi totalità dei minuti disponibili, segnale positivo almeno a livello fisico per chi vuole ingaggiarlo. L'Al-Ahli si trova terzo in classifica, distanziato 13 punti dalla vetta. Per Franck, già sei gol messi a segno e due assist in campionato.