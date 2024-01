Occhi aperti sui parametri zero. In attesa di cogliere eventuali occasioni nell'immediato, lasta monitorando la situazione di vari giocatori che andranno a svincolarsi a giugno e che potrebbero rappresentare un'opportunità anche a livello economico, dal momento che non richiederebbero investimenti per il cartellino. Già sfumato Piotr Zielinski, che sembra a un passo dall'Inter, il nome più chiacchierato alla Continassa è quello di, esterno offensivo brasiliano di 30 anni il cui rinnovo con laè praticamente in una fase di stallo. A lui, che guadagnerebbe molto di più in Arabia o in un altro campionato esotico, la Juve potrebbe offrire la possibilità di competere ancora ad alti livelli e disputare la prossima Champions League.Ma il biancoceleste non è l'unico parametro zero seguito dalla Vecchia Signora. In lizza c'è anche il difensore Tiago, che però sembra aver già un accordo verbale con l'Inter, e il centrale mancino Lloyd, che potrebbe essere un valido sostituto di Alex Sandro ma piace pure al Milan. Tornando alla Lazio, i bianconeri hanno sondato il terreno anche per, trovando di fronte il muro alzato da Claudio Lotito. Per Felipe Anderson la situazione potrebbe essere diversa, Napoli permettendo...