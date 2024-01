Non è una novità che la Juventus si concentri molto sull'acquisto di giovani talenti per il futuro. Dopo aver chiuso l'accordo con Adzic, che arriverà nei prossimi giorni per firmare il contratto, I dirigenti della Vecchia Signora monitorano l’esterno offensivoin scadenza il prossimo 30 giugno. La sensazione è che il tedesco non rinnoverà con l’attuale club: ecco perché la Juve punta a bloccarlo subito a parametro zero. Se poi ci fosse la possibilità di anticiparne l’arrivo, potrebbe approdare a Torino con un semestre d’anticipo.