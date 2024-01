La Juventus in questi anni ha lavorato molto anche sui giovani, con risultati positivi per le casse economiche del club e anche per la parte sportiva, come dimostrano i tanti giovani fatti esordire o ceduti. Secondo Tuttosport, il club bianconero segue con attenzione Della Rovere, trequartista mancino classe 2007 della Cremonese. Sarebbe l'ennesimo giocatore di prospettiva che arriverebbe alla Continassa. Senza dimenticare che la Juve ha già praticamente ingaggiato Adzic, talento classe 2006 del Podgorica che arriverà a Torino nelle prossime settimane e firmerà un contratto fino al 2029.