Juve, scelta la difesa per il match di Lecce

A questo punto, in un testa a testa così serrato, anche il minimo dettaglio può fare la differenza. Ecco perché Massimilianoha tanto insistito nelle ultime settimane sull'importanza per ladi "riassestare" la, che nelle gare contro Frosinone e Genoa aveva perso qualche colpo subendo - per citare lo stesso tecnico - gol troppo facili. Ecco perché domani anon bisognerà abbassare la guardia in questo senso: è infatti dal 5 novembre scorso, a Firenze, che i bianconeri non tengono la porta inviolata fuori casa, per quanto solo in un caso - a Marassi, con la rete di Albert Gudmundsson - non sia arrivata la vittoria.Come riflette Tuttosport, tornare a non subire gol anche in trasferta sarebbe il miglior modo possibile per strappare i tre punti a Lecce, oltre che per prepararsi alla gara esterna successiva: sì, proprio quella di San Siro contro l'Inter, dove davvero sarà fondamentale cercare anche il "pelo nell'uovo". E questo - sempre - al di là degli uomini che scenderanno in campo: domani, nello specifico, dovrebbe toccare a Federico, al rientro della squalifica, con gli inossidabilie Gleison