Obiettivo Champions League per quello che significa economicamente per la società. Allegri ha ripetuto tante volte queste parole negli ultimi mesi. Come riferisce Tuttosport, i vantaggi del ritorno in Coppa comporterebbero anche plus indiretti dai bonus legati ai contratti di sponsorizzazione in essere e futuri, come quello principale che sostituirà la parola Jeep sulle maglie da gioco, fronte petto. Oltre a questo, ovviamente, ci sono gli incassi derivanti dalla Champions, che sarà la più ricca di sempre la prossima stagione visto il nuovo formato della competizione.