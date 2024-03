Juve, il dato sugli expected gol

Il fronteha dalla sua parte anche una serie di numeri per spiegare come la scarsa prolificità dellain zona offensiva - questione emersa in tutta la sua forza nel match di domenica contro il Napoli - non sia dovuta, o almeno non sempre, alla mancanza di gioco spesso e volentieri imputata al tecnico livornese. Come spiega Tuttosport, l'attacco bianconero è il quinto del campionato con, 25 in meno dell'Inter, ma le occasioni non gli mancano: al tiro, per esempio, solo i partenopei e gli stessi nerazzuri sono arrivati più spesso della Juve, che piuttosto sembra avere un problema nel trovare la porta e, soprattutto, nell'essere precisa.La squadra di Massimiliano Allegri è quarta percreati: i suoi 48,64 sono praticamente gli stessi di Atalanta (48,78) e Napoli (48,66), mentre è lontana l'Inter con 60,64. E gli xgol - spiega ancora Tuttosport - attribuendo a ogni tiro una probabilità di segnare a seconda di distanza, angolo, tipo di assist e altri parametri, misurano proprio la qualità delle occasioni, oltre al numero. La base statistica, fornendo valori medi, fa sì che grandi attaccanti e grandi squadre segnino di solito di più rispetto agli xgol. La Juve invece è l'unica delle prime sei in classifica ad averne realizzati meno, sorretta fino a poche settimane fa da un'impermeabilità difensiva che invece ora è venuta meno.