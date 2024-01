Juve, Milik come Buffon

. Come racconta Tuttosport, l'ingenuità dell'attaccante polacco che sabato ha complicato i piani dellacostringendola di fatto ad accontentarsi di un pareggio contro l'Empoli richiama alla mente quella goffa giocata del super portiere bianconero che, nel maggio 2012, aveva costretto sull'1-1 a Torino la Vecchia Signora contro il Lecce. Nonostante ciò, allora il finale di stagione fu il migliore possibile. Ma al di là di questo, a creare un parallelismo tra presente e passato è anche la reazione della squadra a un episodio potenzialmente decisivo, o quasi, per il percorso in campionato.Sabato infatti, come vi abbiamo già raccontato, tutta la Juve si è stretta subito attorno al classe 1994, esempio di serietà e professionalità che da parte sua si è immediatamente scusato anche con i tifosi. E un qualcosa di analogo si era verificato nel 2012 con Buffon, a cui Antonioaveva mandato un messaggio chiaro: "Non devi scusarti con me, né con i compagni, né con i dirigenti, né con i tifosi: stai dando il massimo e ora darai ancora di più". Sostanzialmente le stesse parole rivolte ora a Milik, tanto da Massimilianoquanto dal resto dei compagni, che purtroppo non potranno nemmeno contare su di lui per il big match contro l'Inter.

Appuntamento con lo SPECIALE MERCATO di OR LIVE, oggi alle ore 13!