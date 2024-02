Sarà comunque una notte speciale per Leonardo Cerri, convocato con la prima squadra della Juve contro l'Udinese. Massimiliano Allegri ha pensato a lui per tamponare l’emergenza offensiva, che vedrà questa sera la squadra orfana di Vlahovic oltre che del lungodegente Kean. Dunque Allegri ha allungato le mani in Next Gen in cerca di un alter ego di Milik, in caso di stringente necessità. In società, si sfregano già le mani ripensando all’investimento operato nel 2019 per strapparlo alla folta concorrenza (Roma di Monchi in primis) e pensando ora al ritorno, vuoi tecnico o vuoi economico, cui questa prima convocazione potrà fare da trampolino. ( QUI per conoscere meglio il giocatore)