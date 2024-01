Juve, le condizioni di McKennie verso l'Inter

Sono ancora da valutare le condizioni di Weston, che ha subìto una botta alla caviglia nel match di sabato traed Empoli. Il centrocampista classe 1998 sta effettuando proprio ora i controlli del caso al JMedical, con la consapevolezza che comunque all'Allianz Stadium era riuscito a terminare la partita contro l'Empoli senza grossi problemi.Se ne saprà di più nelle prossime ore. Insieme ad Adrien, a sua volta in ripresa ma ancora un'incognita alla luce delle due settimane di stop, secondo Tuttosport McKennie è candidato fin da ora a una maglia da titolare per la super sfida di San Siro contro l', in cui servirà il contributo di tutti. Caviglia permettendo, appunto.