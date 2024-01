Juve, infortunio Rabiot: il precedente



Adriennon ci sarà questa sera alcontro il Lecce; lo ha comunicato in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese è alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio e in casa Juve non si vogliono prendere rischi. Anche perché il centrocampo bianconero rimane un reparto povero di alternative e perdere Adrien per più tempo sarebbe la peggior notizia possibile.Rabiot ha già saltato in questo 2024 il match contro il Frosinone, sempre per un problema muscolare ma era rientrato con il Sassuolo. A convincere lo staff di non portarlo a Lecce forse anche il precedente estivo, quando l'ex Psgper la lesione al polpaccio rimediata nelle gare con la nazionale a giugno. Lo staff medico decise che proseguisse il lavoro personalizzato alla Continassa per il completo recupero.Ma quando tornerà a disposizione diSi valuterà in settimana se convocarlo contro l’Empoli (sabato alle 18 allo Stadium) ma come riporta Tuttosport, la priorità è la sfida scudetto a San Siro il 4 febbraio. Quella è la data cerchiata in rosso in casa Juve per avere Rabiot completamente recuperato. Lui che contro l'Inter spesso è stato protagonista di grande prestazioni e che per primo forse, ha iniziato a credere allo scudetto.OR torna in diretta nel post partita di Lecce-Juventus. Analisi, pagelle e commenti con Marcello Chirico e Antonio Romano.