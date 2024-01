Juve, perché Locatelli è così importante

A San Siro dovrebbe rivedersi Adrien, il cui stato di forma dopo due settimane di stop è però tutto da verificare. E allora per il centrocampo che dovrà sfidare l'Massimilianofarà ancora grande affidamento su Manuel, il bianconero più impiegato in stagione dopo Gleison Bremer, che da buon mediano di copertura si è trasformato in regista dando non solo ordine e compattezza ma anche un tocco di imprevedibilità alla manovra.Come scrive Tuttosport, il classe 1998 è al quinto posto nella classifica dei centrocampisti di Serie A per percentuale di, e sale al secondo nella graduatoria dei pari ruolo in grado di servirenell'ultimo quarto di campo; inoltre chiude sul podio per i, che non hanno soltanto una funzione difensiva, ma che possono anche avere velleità offensive mettendo in moto i compagni di squadra con lanci perfetti.Un vero e proprio metronomo e un perno della Juve, insomma, che tra l'altro da vero tifoso bianconero qual è sente ancor più di altri l'importanza della partita. E poi Manuel ha una caratteristica in più: sa come segnare a San Siro, cosa che ha fatto anche lo scorso ottobre contro ilcon un destro dalla distanza, che finora è il suo unico gol stagionale. Allegri insiste sempre per avere più reti dai centrocampisti. E chissà che Locatelli non possa "accontentarlo" proprio nel Derby d'Italia, per battere l'Inter con una goduria doppia.