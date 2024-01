Soulé, la risposta all'offerta dell'Al Ittihad

Soulé, lo scenario futuro

I numeri di Soulé

OR torna LIVE nel post partita di Juventus-Empoli, alle ore 20. Con Marcello Chirico, Antonio Romano e Cristiano Corbo dall'Allianz Stadium.

Matiasscenderà in campo domani contro il Verona in un match molto importante per il Frosinone in chiave salvezza. Lo farà però sapendo di essere al centro delle voci di mercato, dopo che negli ultimi giorni è arrivata l'offerta dall'Arabia Saudita, in particolare dell'l’Al Ittihad.Il club saudita è pronto ad investire 30 milioni per avere subito Soulé, a cui sarebbe garantito un ingaggio molto elevato. Da parte del giocatore però è arrivata una risposta negativa. Il talento argentino ha comunicato anche ai dirigenti deldi voler concludere lì la sua stagione.Una presa di posizione fatta anche per poi valutare in estate con tutta calma le ipotesi sul proprio futuro. Allasono ovviamente interessati, osservano senza fretta: anche i dirigenti bianconeri sono consapevoli che in estate Soulé sarà uno dei profili più seguiti anche dalla Premier i cui osservatori affollano in ogni occasione utile lo “Stirpe” di Frosinone.La stagione di Soulé fino ad ora è stata sopra le aspettative. Il giocatore di proprietà della Juve ha già realizzato nove gol in campionato, a cui si aggiunge un assist. Quasi 1800 minuti in campo tra Serie A e Coppa Italia. Soulé è il trascinatore del Frosinone; la salvezza passa dalle sue giocate.