Juve, fronte rinnovi: si tratta anche con Szczesny

L'ipotesi è tutt'altro che remota, perché negli uffici della Continassa ci stanno lavorando. Come racconta Tuttosport, nelle scorse settimane ci sono già stati contatti tra la dirigenza e il suo agente Alessandro Lucci per impostare la trattativa, con il prolungamento che potrebbe arrivare fino al 2027 o al 2028. Qualunque sia la nuova scadenza, l'accordo permetterà alladi ammortizzare il peso a bilancio del suo cartellino, dato che il suo acquisto dall'Everton nel 2021 costò complessivamente 38 milioni di euro.Nel frattempo si sta ragionando anche sul rinnovo di Wojciech, in scadenza nel 2025, con il primo obiettivo di ridurre il suo ingaggio stagionale dagli attuali 6.5 milioni netti a un massimo di 4.5-5 milioni. Se ne parlerà più concretamente verso marzo, con la certezza di fondo che il polacco e la sua famiglia stanno benissimo a Torino, tanto da non aver mai preso in considerazione le ricche offerte provenienti dall'Arabia. Il nuovo accordo potrebbe arrivare fino al 2026, l'anno del Mondiale che il portiere vuole vivere da protagonista con la sua Nazionale.