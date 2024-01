Kean all'Atletico Madrid: le novità



Juve, la formula del trasferimento di Kean

Nonostante, il futuro di Moise Kean sembra essere già definito, ovvero raggiungere Diego Simeone all'Atletico Madrid. L'attaccante della Juventus è in attesa di avere il via libera definitivo per trasferirsi in Spagna e iniziare la sua terza avventura fuori dall'Italia dopo quella in Inghilterra e in Francia.Per ora, quello tra la Juve e Kean sarà solo un arrivederci; Moise passa all'in prestito. Secondo Tuttosport, già giovedì potrebbero esserci le visite mediche del giocatore. I bianconeri risparmieranno così il suo ingaggio per questa seconda parte di stagione e riceveranno anche poco meno di mezzo milione dall'Atletico.Si tratta di un prestito secco, senza diritti di riscatto nè tantomeno obblighi per l'Atletico Madrid. Il club spagnolo quindi, se vorrà poi tratteneree ingaggiarlo a titolo definitivo, dovrà rimettersi al tavolo con la Juve. Si tratterebbe di una trattativa nuova, su basi ancora da individuare. Tema che però non è di attualità ora ma lo sarà nel caso, a giugno.