Yildiz, un exploit su tutti i fronti

Transfermarkt è fermo a, ma le big d'Europa sarebbero già pronte a investire quattro volte tanto. Ed è destinata a salire sempre di più la quotazione di Kenan, la nuova stella che sta illuminando il cielo dellae che - ormai è chiaro - ha davanti a sè un futuro da fenomeno assoluto. Il suo talento è innato. Non è infatti un caso che - svela Tuttosport - l'lo abbia messo sotto contratto a 10 anni, facendolo diventare il più giovane calciatore legato alla multinazionale: contratto che ora è in scadenza, tanto che la, che veste la Turchia, sembra già essersi fatta avanti mentre però la "rivale" conta sul club bianconero stesso di cui è sponsor tecnico.E intanto l'exploit di Yildiz è visibile anche attraverso i: in sei mesi ha quintuplicato i suoi follower su Instagram, mentre nella parte finale del 2023 il suo nome è stato quello più cercato sullo stesso Transfermarkt dopo quelli di Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Appena arrivato alla Juventus Kenan ha vissuto al, poi è tornato ad abitare con i genitori che si sono trasferiti a Torino (sua mamma conosce l'Italia e la lingua). Il classe 2005 è poliglotta e ha un carattere forte, ma sa anche ubbidire: e così quando, dopo l'esordio in Serie A a Udine, Massimiliano Allegri gli ha intimato di tagliarsi i capelli lui è andato dal barbiere.