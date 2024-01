Juve, Allegri crede nello scudetto: il segnale

Alex Sandro titolare?

C'è l'Empoli, prima dell'Inter, ma la sensazione è che parte dei pensieri siano già alla sfida del 4 febbraio a San Siro. Massimilianocome la dirigenza, è sempre stato molto attento alla comunicazione. E di scudetto non ha mai parlato in maniera esplicita: lo han fatto i suoi giocatori, questo sì. C'è però un particolare che lascia intendere quanto Allegri creda nella vittoria del campionato, più di ogni altra parola o "strategia" comunicativa.In passato è successo più volte al tecnico di avere giocatori fondamentali in diffida e a rischio squalifica in un big match, eppure non ha mai dato peso al problema. Questa volta è diverso. "Deciderò se far giocareo un altro", ha detto in conferenza Allegri. Il difensore brasiliano è diffidato e con un altro giallo salterebbe Inter-Juve. A San Siro servono i migliori e, oltre al recupero di Rabiot e Chiesa al top della condizione, Max pensa a risparmiare Danilo.La decisione definitiva sulla presenza o meno di Danilo verrà presa questa mattina ma si va verso una panchina per il capitano della Juve. Chi al suo posto? L'altro brasiliano, ovvero, in vantaggio per tornare dal primo minuto rispetto a Daniele Rugani. E Tiago Djaló ? Il portoghese è appena arrivato e andrà coinvolto gradualmente nell’inserimento nel gruppo, però le sue condizioni fisiche sono migliori del previsto. Ecco la probabile formazione della Juve.