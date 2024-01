Juve, Agnelli può tornare in società?

Partiamo dal fondo, da quelle cinque parole che hanno scosso le emozioni del popolo juventino: «Agnelli will not rule it out», ovveronon lo esclude. Il ritorno alla Juventus E quindi? Agnelli torna alla Juventus?La risposta è quella: non lo può escludere. Perfino banale, se uno ci pensa: della Juventus è ancora proprietario (in quota), della Juventus è e sarà sempre innamorato pazzo, la Juventus, scrive Tuttosport, per lui non sarà mai un lavoro, ma una storia d'amore. Quindi, sì, si può pensare a un ritorno di Agnelli alla Juventus dopo le parole rilasciate alMa quando? Sicuramente non nel breve periodo, perchéNon esiste una definizione precisa, diciamo che per mettere in piedi la nuova competizione serviranno almeno un anno e mezzo e forse altrettanto per avviarla. Non c'è una data da segnare sul calendario, ma la certezza che se in futuro dovesse essercene la possibilità o la necessità di un ritorno di Andrea alla guida della Juventus, si presenterebbe puntuale all'appuntamento.Per ora, rimane un tifoso che non si perde una partita (la Serie A si vede perfettamente anche ad Amsterdam), che soffre, gioisce, spera e non rinnega certo la sua gobbitudine.