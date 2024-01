Il mercato si chiuderà il 1 febbraio ma anche i giorni successivi potrebbero portare importanti novità in casa Juve. Alla Continassa infatti stanno lavorando per ingaggiare a parametro zero Felipe Anderson. Superata l'offerta della Lazio (QUI i dettagli) , i bianconeri potrebbero far firmare l'esterno brasiliano già ad inizio febbraio, quando Felipe Anderson come tutti gli altri giocatori in scadenza di contratto, sarà libero di trovarsi una nuova squadra.