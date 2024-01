Secondo Tuttosport, nei giorni scorsi Massimilianoha dato un segnale di come non abbia nessuna intenzione di lasciare laa fine anno, nonostante le voci relative al suo presunto desiderio di vincere per poi chiudere un capitolo e salutare. Dopo la vittoria contro la, infatti, ai microfoni di Mediaset il tecnico livornese ha parlato apertamente della necessità di programmare il futuro anche in vista della prossima, che prevede una nuova formula, per non farsi trovare impreparati in tutto l'ambiente e anche a livello tecnico. C'è anche da dire che Allegri è molto legato alla Juve dal punto di vista affettivo e che pertanto voglia "difenderla" nelle sue peculiarità e metterla in guardia su ciò che verrà, a prescindere dalla sua posizione.