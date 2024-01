Fondamentale. Difficile definire diversamente Adriennel contesto dellaattuale, squadra di cui nell'ultima stagione e nella prima parte di quella in corso è stato un vero e proprio pilastro in un percorso di crescita esponenziale, quasi inatteso alla luce della sua prima fase in bianconero. Ecco perché, secondo Tuttosport, il club rinnoverebbe il suo contratto anche subito, dopo averlo convinto a prolungare di un anno all'inizio della scorsa estate. Nei piani della Juve la scadenza successiva sarebbe il 2027, ma la scelta finale chiaramente sarà del giocatore. E la sensazione è che molto dipenderà anche dal futuro di Massimiliano, il tecnico che ha avuto un ruolo determinante nella sua crescita e che ha saputo valorizzarlo come nessun altro.- Intanto alla finestra c'è il solito, che già in passato era segnalato sulle tracce di Rabiot. Al momento non si sa se i Red Devils faranno o meno un tentativo concreto, ma il loro rinnovato interessamento dovrebbe quantomeno far drizzare le antenne alla Juve, nell'ambito dei ragionamenti per il rinnovo. Poi certo, servirà uno sforzo non indifferente per blindarlo un'altra volta.