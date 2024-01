Juve, il futuro di Allegri: le due strade



Allegri, le offerte dall'Arabia

Il contratto fino al 2025 e i risultati stagionali non dovrebbero mettere dubbi su chi sarà l'allenatore della Juventus per il prossimo anno,E invece la situazione non è così scontata come potrebbe essere. "Potrebbe arrivare a seicento o settecento partite con la Juve", aveva dichiarato Cristiano Giuntoli parlando di Allegri. Ma sarà davvero così?Questo è l'ottavo anno di Max sulla panchina bianconera e, rispettando il contratto, arriverebbe a nove. Come riferisce Tuttosport, tutti sono convinti che o il tecnico prolungherà il proprio rapporto oppure troverà con la società una soluzione consensuale per una uscita anticipata. Insomma, non inizierà la stagione con il contratto in scadenza. Molti i fattori in gioco e non tutti legati all’esito dei risultati di questa stagione.Già in estate c'erano stati molti dubbi sulla permanenza di Allegri dopo l'annata irripetibile per diversi aspetti della passata stagione. E non erano mancate le indiscrezioni sulla ricca offerta proveniente dall'Arabia Saudita. E, si legge, sul quotidiano, si sono rincorse nuove voci su una possibile offerta monstre di 25 milioni all’anno per tre stagioni dall’Arabia e non solo. Insomma, la situazione, come usano dire quelli che “parlano bene”, è fluida.