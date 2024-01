Juve, le novità su Felipe Anderson

La stagione di Felipe Anderson con la Lazio

C'è il mercato di gennaio, che si chiuderà tra pochi giorni, ma subito dopo ne inizierà un altro, che in realtà è già partito, quello dei giocatori in scadenza di contratto, che da febbraio potranno essere ingaggiati a parametro zero. E lasi concentra anche su questo tipi di profili. Su tutti, Felipe Anderson, obiettivo concreto dei bianconeri.Alla Continassa si sono fiondati su, esterno d’attacco brasiliano in scadenza di contratto con la Lazio. La battaglia con Claudio Lotito è sul filo dei milioni (neppure pochi, in verità) e la Juventus sembra aver messo la freccia giusta grazie a una offerta di 4 milioni a stagione fino al 2028, cifre che la Lazio non ha voluto pareggiare e si è fermata a 3,5 con una durata di un anno in meno, come riporta Tuttosport. Felipe Anderson è pronto a sottoscrivere l’accordo già dal primo giorno successivo alla fine della sessione invernale, fissata per il primo febbraio alle ore 20,00.Il giocatore ha mostrato molta duttilità negli ultimi anni, giocando sia da esterno che da attaccante centrale quando ce n'era bisogno, come nelle ultime settimane. In stagione fin qui, ha messo a segno due gol e fornito sei assist in 20 presenze in campionato. Ha giocato quasi l'80% dei minuti totali, sintomo di comecontinui a puntare su Felipe Anderson, nonostante sappia di poterlo perdere a fine stagione.