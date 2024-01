JUVE, ARRIVA CHERUBINI

Deanè già il "pupillo" dei tifosi giallorossi. Sì, sono bastati 45 minuti al giovanissimo difensore olandese per far breccia nel popolo della, che lo ha accolto con un mix tra curiosità e scetticismo forse anche in virtù della sua provenienza dalla. La sua visione di gioco e la sua capacità di lettura delle azioni sono emerse in tutto il loro splendore anche contro un'avversaria non banale come l'Atalanta, in quello che è stato il suo esordio all'Olimpico.E a questo punto più gioca meglio è, per tutti. Per la Lupa, che tra l'altro al raggiungimento delle 10 presenze vedrebbe scendere il costo del suo prestito da 700 a 500.000 euro, e per la Juve stessa, che potrà riabbracciarlo con un bagaglio in più di esperienza. Come ricorda Tuttosport, il rientro di Huijsen alla Continassa a fine stagione è già certo: i bianconeri puntano forte su di lui per il prossimo futuro, tanto che prima di lasciarlo partire verso la Capitale hanno voluto blindarlo con il, per non creare nemmeno il minimo dubbio su quella che sarà la sua "vera" squadra.E a proposito di movimenti sull'asse Roma-Torino, domani sera dovrebbe concludere la sua avventura in giallorosso Luigi, il capitano classe 2004 della Primavera che è atteso dalla: già programmate le visite mediche, al termine delle quali si legherà alla Juve fino al 2027.