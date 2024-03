Hermoso alla Juventus: cos'è emerso

OR torna LIVE subito dopo Juventus-Genoa: la diretta a partire dalle 14.35 con tutte le ultime notizie, le analisi e le pagelle della sfida. Con Antonio Romano ci sarà Marcello Chirico. Dall'Allianz Stadium, Cristiano Corbo.

Lasta concentrando i suoi sforzi sulla costruzione della squadra in vista della prossima stagione, con un'attenzione particolare alla difesa. Cristianoe Giovannistanno attivamente cercando giocatori esperti e di qualità da mettere a disposizione di mister Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di competere per lo scudetto nel prossimo campionato. Nonostante l'arrivo di Djalò e il possibile ritorno di Huijsen dalla Roma , potrebbe essere necessario cercare ulteriori alternative.In questo contesto, la Juventus sembra aver puntato il mirino su Mario Hermoso dell'Atletico Madrid , protagonista nell'ultimo ottavo di finale di Champions League contro l'Inter. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Hermoso potrebbe essere il giocatore giusto per completare il reparto difensivo della Juventus.Con 28 anni,Nonostante mesi di trattative infruttuose per il rinnovo del contratto, sembra che il suo futuro con i Colchoneros sia ormai compromesso. Questa situazione potrebbe aprire le porte alla Juventus, anche se potrebbe esserci concorrenza dal Barcellona. I colloqui con l'entourage del giocatore sarebbero già iniziati, e il suo apporto potrebbe essere cruciale per il club bianconero, considerando che attualmente guadagna 4 milioni di euro a stagione.