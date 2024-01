Se è vero che la Juventus ha come obiettivo primario Koopmeiners, Giuntoli studia anche altre opzioni come Mikel Merino della Real Sociedad. Un altro che sa abbinare la fisicità (è alto un metro e 90 centimetri) al dinamismo in tutte le fasi di gioco a centrocampo, magari con una miglior predisposizione per la fase di contenimento che per quella offensiva. Uno, insomma, di quelli che sanno garantire equilibrio e forza fisica. Un obiettivo il cui raggiungimento potrebbe perfino colmare un impianto: quello relativo al mancato arrivo di Sergej Milnkovic-Savic, vicino ai bianconeri in estate, prima che i soldi arabi spostassero in maniera definitiva l’equilibrio della trattativa. Lo riporta Tuttosport.