Se ne saprà di più tra un paio di ore, quando andrà in scena la consueta conferenza stampa della vigilia. Ma già da adesso sembrano esserci pochi dubbi in merito alla composizione dell'attacco per la sfida di domani tra, che mette in palio l'accesso alla semifinale di. Se infatti per Federicoserve cautela alla luce del problema al ginocchio accusato settimana scorsa, al momento resta in dubbio a causa dell'influenza anche Dusan, mentre il ritorno di Moisesembra ancora lontano. Quindi, tanto per cominciare, Kenansarà chiamato a fare gli straordinari, vedendo all'orizzonte la terza chance da titolare nel giro di 12 giorni.Insieme a lui Arek, anche se - secondo Tuttosport - nella testa di Massimilianopotrebbe prendere quota anche l'ipotesi di utilizzare Fabioalle spalle di un riferimento offensivo unico, come già sperimentato lo scorso anno. Se poi Vlahovic dovesse riuscire a recuperare al 100% ci sarebbero ancora meno incertezze sul compagno d'attacco del turco classe 2005. A breve il tecnico livornese, che tra l'altro "vede" lo straordinario traguardo delle 400 partite sulla panchina bianconera, scioglierà le riserve.