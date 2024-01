Juve, quando arriva Djalò

Sta arrivando Tiago. Stando a quanto riportato da Tuttosport, da domani ogni giorno è buono per accogliere alla Continassa il difensore portoghese, che prima si sottoporrà alle- step che in questo caso riveste una certa importanza essendo il giocatore reduce dalla rottura del crociato, ma che comunque non preoccupa - e poi firmerà il contratto fino al giugno 2028, grazie a cui diventerà uno dei pilastri della retroguardia delladopo l'addio di Alex Sandro.L'accordo con il, come riepiloga Tuttosport, è già stato trovato da tempo sulla base di 3.5 milioni di euro più altrettanti di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. E proprio l'inserimento nell'affare di questo corrispettivo economico è stato la chiave per battere la concorrenza dell', che a sua volta aveva un'intesa con Djalò ma voleva aspettare la fine della stagione per portarlo a Milano, per sfruttare la scadenza di contratto. L'opera di convincimento non è stata complicata, e nei prossimi giorni Massimilianoavrà in rosa un difensore in più da "svezzare" e inserire nelle dinamiche del calcio italiano.