Giuntoli e Manna al lavoro, non tanto per la settimana di mercato che rimane prima che si chiuda la sessione invernale, ma in ottica della prossima stagione. L'assist di, ovvero la qualificazione in Champions con largo anticipo (se così effettivamente sarà), permetterà alla dirigenza di programmare con calma. Già nella metà di marzo si potrà ragionare in maniera ancora più concreta sulle operazioni del futuro, in cui occorrerà rinforzare la rosa dal punto di vista quantitativo e qualitativo per affrontare il doppio impegno - campionato e coppe europee.Ormai è risaputo che l'obiettivo numero uno alla Continassa è Teun, centrocampista dell'Atalanta. Il club bergamasco non lo lascerà partire subito ( QUI i dettagli) ma a in estate si se arriverà l'offerta giusta. Si parla di almeno 40 milioni di euro, un tesoretto che la Juve adesso non ha a disposizione. Da giugno in poi però la situazione sarà molto differente.La Juve infatti ha dovuto fare i conti con l'indice di liquidità e con la consapevolezza di poter spendere quanto incassava (ceduto Ranocchia per 4 milioni, arrivato Djalò per 3,5 più bonus). Con la qualificazione in Champions e gli introiti derivanti, oltre ad alcune cessioni, la società avrà le risorse necessarie per fare investimenti importanti come quello di Koopmeiners. In questo senso, diventano decisive anche le cessioni di. Il brasiliano sta convincendo a Firenze e il riscatto di 22 milioni sembra ora un prezzo giusto. Se ci saranno sconti da parte della Juve, saranno minimi.Per quanto riguarda invece Soulè, i club della Premier che si sono mossi per osservare dalle tribune il fantasista hanno fatto sapere che lo valutano sino a 30 milioni di euro. Per capire quanto sarà la richiesta dellabisognerà aspettare la fine della stagione, quando il prezzo dell'argentino potrebbe salire ancora di più continuando a fornire prestazioni di livello. Quello che a Torino sperano, sia in caso di cessione, sia in caso di permanenza del talento bianconero.