Juve, le condizioni di Djalò

Quando può esordire Djalò?

Dopo i primi allenamenti con la squadra,si presenterà ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa (ore 15 all'Allianz Stadium, potrete seguire la diretta testuale su IlBianconero.com). Entrerà così ancora di più dentro il mondo Juve, che ha voluto fortemente il difensore portoghese, considerato ideale per completare il reparto del futuro.Laa deciso di investire 3.5 milioni per assicurarsi subito Djalò, convinta più che mai del fatto che il suo problema al ginocchio, intervento a marzo per la rottura del legamento, sia stato completamente superato. E le visite mediche accurate a cui si è sottoposto lunedì al J Medical, non solo sono state superate brillantemente, ma il difensore è clinicamente pronto per poter giocare, come riferisce Tuttosport.Ovviamente il difensore ex Lille non potrà succedere subito perché un conto è essere guariti e un altro in forma. Così per lui ieri è iniziato alla Continassa un periodo di riatletizzazione che gli permetterà di ritrova la condizione. Non a caso per la sua prima uscita sul prato del centro sportivo juventino ha già svolto una parte del lavoro con il gruppo. Senza intoppi e con un po’ di sano ottimismo potrebbe anche esordire per lae chissà che per entrare nel clima partita non venga convocato per andare in panchina questo sabato contro l’Empoli.