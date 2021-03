Nel documentarvi i risultati dei giocatori della Juventus nelle rispettive nazionali, abbiamo accennato alla "stranezza" dell'assenza di Merih Demiral in tutte e tre le partite giocate dalla Turchia in queste prime giornate di qualificazione ai Mondiali 2022. Sia nelle vittorie contro Olanda e Norvegia, sia nel pareggio con la Lettonia, il difensore bianconero non era neanche in panchina. Un mistero che poteva forse spiegarsi con gli acciacchi muscolari post-Porto, che gli hanno poi fatto saltare i match con Cagliari e Benevento. Ma se fosse stato infortunato, perché rispondere regolarmente alla convocazione del c.t. Gunes? Più logico restare in Italia e recuperare alla Continassa come Ramsey, no?

LA RIVELAZIONE - Una spiegazione arriva dalla prima pagina di Tuttosport che sta uscendo nelle edicole: scorrendo le righe del titolo a un certo punto si legge "Demiral positivo: salta Torino, Napoli e Genoa". Che il difensore effettivamente sia partito per la Turchia perché guarito dall'infortunio muscolare, ma subito dopo aver raggiunto i connazionali sia risultato contagiato da Covid-19? In giornata arriveranno tutti gli aggiornamenti del caso!