Juve, Danilo verso il rinnovo?

. Stando a quanto riportato da Tuttosport,ha subito rispedito al mittente le possibili avances provenienti dalla Saudi Pro League, e in particolare dall'di Gedda che si è mosso sul mercato per cercare un difensore di esperienza. Non se ne parla nemmeno, per il brasiliano. Che non a caso ha due obiettivi chiari in testa: rivincere lo scudetto con la "sua"(questa volta da capitano e leader) e riportare ilsul tetto del mondo nel 2026, passando prima dalla Copa America. Niente, insomma, che lasci spazio alle sirene arabe.Ed è anche per questa ambizione dai colori verdeoro che Danilo potrebbe presto dialogare con i dirigenti alla Continassa per prolungare il contratto in scadenza nel 2025 almeno di un'ulteriore stagione, arrivando appunto all'anno del Mondiale. Niente di più normale, in realtà, alla luce della scalata nelle gerarchie bianconere del classe 1991, sempre più leader difensivo e punto di riferimento per lo spogliatoio. L'ex Manchester City potrebbe persino chiudere la sua carriera alla Juve, di cui in ogni caso vuole continuare ad essere un pilastro a lungo. Se ne parlerà, senza fretta.