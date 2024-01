Stando a quanto riportato da Tuttosport, laha già raggiunto un accordo di massima per portare Lazara Torino a partire dalla prossima estate. Il club bianconero non ha mai interrotto i contatti con l'entourage del centrocampista serbo dell', che sembrava vicino algià in questa sessione di mercato salvo poi allontanarsi a causa dell'inserimento di Cristiano Giuntoli. Il "matrimonio" con la Vecchia Signora, comunque, sembra solo essere rinviato. La Juve, intanto, sta valutando la fattibilità di altre operazioni, a partire da quella per Jordan Henderson.