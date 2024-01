Juve, Rabiot rinnova? Ecco quando può arrivare la firma

Rinnovo Rabiot, cosa manca per l'accordo

Il legame traha portato il centrocampista francese la scorsa estate a firmare, mentre era a scadenza di contratto, per una sola stagione, quella che si sta giocando. La voglia di libertà e la ricerca di essere sempre al posto giusto al momento giusto lo ha portato a una decisione insolita che ha sparigliato tutto e tutti o quasi. E Rabiot non ha dubbi su dove voglia giocare anche la prossima stagione, ovvero a Torino. Il francese crede nella Juve intesa come dirigenza e nella Juve intesa come spogliatoio al punto dall’essere stato il primo a parlare apertamente di Scudetto, seguito poi da un altro leader come Szczesny.Cristianoe Giovannisono consapevoli dell'importanza di questo rinnovo, che è la priorità dei prossimi mesi. Il problema è che madame Veronique, la mamma agente del ragazzo, ha dato appuntamento in primavera per riparlarne. Una tempistica che può far arrivare alla corte di Adrien altri grandi club, su tutti il Manchester United. Alla Continassa vorrebbero per questo anticipare i tempi, proponendo un rinnovo di 3-4 anni a cifre simili (7 milioni).Ma perché da parte del giocatore c'è questa attesa? La risposta è che prima di legarsi in maniera così importante, Rabiot vuole avere "garanzie" sul futuro del club. Vale a dire, la partecipazione alla Champions League; quando diventerà praticamente certa (e la Juve è sulla buona strada in questo senso), allora si potrà arrivare alla fumata bianca. Senza dimenticare il fattore Allegri; una permanenza del tecnico faciliterebbe ancora di più la trattativa.