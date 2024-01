Juve, può tornare Bernardeschi

La squadra, ormai è evidente, funziona benissimo così com'è. Ma è anche vero che basta un nulla - un leggero infortunio, una squalifica - per ritrovarsi con la coperta corta, non solo a centrocampo ma anche in attacco. Se Moise, come ormai è quasi certo, partirà in prestito, lapotrebbe infatti correre il rischio di trovarsi solo con tre uomini pienamente a disposizione per il reparto offensivo, considerando che Federicosta convivendo con un dolore al ginocchio che spesso lo costringe ad alzare bandiera bianca. Nulla di troppo preoccupante, come precisa Tuttosport, nel senso che il problema non ha nulla a che fare con il legamento operato, ma è riferibile piuttosto a un edema osseo, dalla prognosi però incerta.Ed ecco perché in casa Juve rimane sempre viva l'ipotesi di ingaggiare Federico, che ha assicurato in più occasioni di essere pronto a salire sul primo volo per Torino, qualora i bianconeri lo chiamassero. L'azzurro, effettivamente, ha tutte le qualità per entrare al meglio nel gruppo a stagione in corso, evitando di sconvolgerne gli equilibri: dall'ingaggio basso alla facilità di inserimento tattico e non solo, fino alla pregressa conoscenza dell'ambiente, aspetto non banale. La pista, quindi, andrà monitorata fino alla fine del mercato. Lo impone il sogno scudetto, più vivo che mai.