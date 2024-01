Juve, la situazione di Fagioli

A fare brevemente il punto della situazione sul centrocampista classe 2001, uscito dai radar dopo ladi sette mesi per il, è l'edizione odierna di Tuttosport. Come spiega il quotidiano, nell'ambito dell'accordo trarelativo al percorso di riabilitazione richiesto dalla Federazione, domani a Torino l'azzurro interverrà a un evento di testimonianza in un seminario per psicologi promosso dall'Ordine di categoria. Si tratta di un primo incontro a cui ne seguiranno altri per completare il ciclo pattuito prima del rientro in campo.Fagioli, come noto, è stato sospeso ufficialmente dall'attività sportiva ilscorso, dopo la conclusione delle indagini della Procura Federale. La squalifica, però, non gli sta impedendo di allenarsi ancora con la Juve, così come non gli ha precluso la possibilità di rinnovare fino al 2028 con il club bianconero, che ha sempre dimostrato di credere molto in lui e di volerci puntare per il futuro. Il suo percorso, ora, prosegue come previsto. La Juve lo aspetta.