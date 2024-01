Gleisonè sempre più importante per la. Come riflette l'edizione odierna di Tuttosport, al momento il difensore brasiliano è il primo bianconero per minuti giocati (ha saltato solo il finale del match con l’Atalanta a causa dei crampi) ed è nelladella Serie A al termine del girone di andata. In Europa, inoltre, negli ultimi cinque anni e nei cinque maggiori campionati, solo lui e Yunisdel Reims hanno segnato 11 gol di testa. Una garanzia, insomma, per Massimiliano, che non vuole mai fare a meno di lui.