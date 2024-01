Juve, Bernardeschi può tornare?

La sensazione, se come sembra "salterà" anche Jordan Henderson , è che la squadra rimarrà la stessa del girone di andata fino alla fine dell'anno. Questo, chiaramente, al netto degli imprevisti che il mercato a volte riserva e del fatto che Moiseè destinato a partire in prestito (in prima fila ci sono Fiorentina e Monza). Alla Continassa, dunque, non si vedrà nessun volto nuovo, ma forse presto se ne incontrerà uno... già conosciuto.Come scrive Tuttosport, infatti, ad oggi non è completamente svanita l'ipotesi di un ritorno a Torino di Federico, appena rientrato a Toronto dopo aver festeggiato il Capodanno con gran parte dei suoi ex compagni. Lui stesso ha detto più volte di essere disposto a lasciare immediatamente il Canada in caso di chiamata della, dove il suo rimane un profilo gradito soprattutto a Massimiliano. Al momento il suo ritorno non è contemplato, ma gli ultimissimi giorni di mercato potrebbero essere quelli giusti per la proposta.Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta oggi dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.