Juve, Alcaraz ko: le opzioni per il centrocampo

Westonfarà di tutto per esserci, con un apposito tutore per proteggere la spalla lussata, ma l'ipotesi che debba dare forfait per scongiurare il rischio di una ricaduta non è da escludere. E allora Massimilianodovrebbe necessariamente inventarsi qualcosa in vista di, match molto delicato in ottica Champions per cui i bianconeri si sono improvvisamente ritrovati un centrocampo a pezzi dopo l'infortunio di Carlos. L'unica mezzala di ruolo rimasta è Joseph, che al di là dell'errore contro il Napoli potrebbe non essere ancora pronto per una partita così difficile.L'altro centrocampista a disposizione è Hans, sempre impiegato però da centrale. Allegri potrebbe utilizzarlo da mezzala o in sostituzione di Manuel, che sarebbe spostato, mentre l'altra opzione è Andreaal fianco del numero 5, con Timothysulla fascia destra. Tutti ragionamenti, comunque, che in casa Juve si spera di poter evitare, chiedendo un piccolo grande sforzo a McKennie.