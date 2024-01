Juve-Felipe Anderson: riflessioni in corso

Le condizioni che servono per ingaggiarlo sono già state messe nero su bianco:. L'edizione odierna di Tuttosport conferma come lastia valutando l'occasione, che va verso lo svincolo a parametro zero dallacon cui finora non ha trovato un accordo per il rinnovo (sempre uguale la sua richiesta, ritenuta però eccessiva da Claudio Lotito che si era spinto fino a 3 milioni annui più bonus per un massimo di 500.000 euro). La distanza tra le parti sembra ancora colmabile, ma i bianconeri restano in agguato, pronti a bussare alla porta della sorella-agente Juliana Gomes.Dalle parti della Continassa, comunque, non c'è fretta. La questione sarà analizzata con calma nei prossimi mesi, per arrivare a una decisione verso la primavera. Il nodo da sciogliere è anche di natura tattica, perché l'esterno offensivo brasiliano c'entra poco con l'attuale 3-5-2 di Massimiliano Allegri, ma in unpotrebbe esaltarsi. Per lui una prima parte di stagione difficile in biancoceleste, con un solo gol all'attivo, ma la consapevolezza di poter essere ancora decisivo ad alti livelli. Il suo futuro sarà alla Juve?