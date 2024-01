Juve, arriva Henderson? Le ultime

Jordanè un'opzione molto concreta per il mercato di gennaio della. E ciò anche perché il centrocampista inglese è disposto a un importante sacrificio in termini di conto in banca pur di lasciare l', dove ha vissuto un'esperienza poco felice: vuoi - come scrive Tuttosport - per la quota di ingaggio (10 milioni!) a cui andrebbe a rinunciare, vuoi per il regime fiscale agevolato da cui dovrebbe recedere. Due, però, le questioni ancora aperte.Innanzitutto i bianconeri vorrebbero prelevare l'inglese dall'Al-Hettifaq per soli sei mesi, così da compensare le attuali lacune in mediana senza tuttavia appesantire l'organico della prossima stagione, mentre lui vorrebbe allontanarsi dagli Emirati per almeno un anno e mezzo (un buon compromesso potrebbe essere un'opzione per il rinnovo dopo il prestito semestrale). E poi, oltre a quello economico, c'è un aspetto tecnico non da poco, soprattutto sul breve termine, su cui si sta ragionando: Henderson, infatti, non ha mai giocato in Italia, inoltre è reduce da sei mesi in un campionato periferico alla soglia dei 34 anni ( per quanto i suoi numeri facciano ben sperare ). Massimiliano, che comunque approva l'eventuale affare, è quindi in fase di riflessione. E a breve, con tutta probabilità, scioglierà le riserve.