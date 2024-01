Juve, Kean libera spazio a Koné?

Titola così l'edizione odierna di Tuttosport in riferimento a Lazar, che sembrava aver trovato un accordo con il club partenopeo prima del (nuovo) inserimento dei bianconeri nella trattativa, ma anche a Manu, centrocampista classe 2001 delche già da ora sembra tentato dalla possibilità di trasferirsi a Torino in estate (lasciando il Napoli in seconda fila). In realtà, come spiega sempre il quotidiano, la Vecchia Signora potrebbe provare ad anticipare il colpo nel caso in cui i tedeschi dovessero accettare un prestito (non troppo oneroso) con diritto di riscatto.Tuttavia per completare l'affare servirebbe comunque un'altra operazione in uscita, non solo per liberare posto in rosa ma anche per raccogliere risorse economiche, un po' come è stato fatto per Tiago. Il principale indiziato resta Moise, nel mirino di Monza e Fiorentina: non si tratterebbe, in ogni caso, di una cessione a titolo definitivo (tanto che prima si procederebbe con il rinnovo di contratto fino al 2024), bensì di un prestito oneroso che andrebbe a incrementare il tesoretto ottenuto grazie a Radu Dragusin. Necessaria dunque una serie di incastri, forse non semplicissima da concretizzare in queste due settimane di gennaio.