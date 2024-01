Juve di nuovo 'guardia'

. Sarà "solo"domenica 4 febbraio a San Siro, almeno nella testa di Massimiliano. I motivi li racconta Tuttosport. La prima ragione, quella più prosaica, riguarda il fatto che mancano ancora un bel po' di giornate (16 per i nerazzurri, 15 per i bianconeri) prima della fine del campionato. E di conseguenza piò ancora succedere di tutto a ogni livello, o quasi. In secondo luogo, il tecnico livornese mantiene legittimamente la propria posizione ideologica sulla candidatura della rivale milanese alla vittoria finale, come sostiene da inizio stagione.Ad ogni modo, alla luce del successo dell'Inter a Firenze la Juve è pronta a indossare di nuovo i panni dellanella rincorsa al "ladro" in fuga, che tra l'altro deve ancora recuperare la gara con l'e dunque con i tre punti a San Siro potrebbe iniziare a piazzare le basi per la volata decisiva per raggiungere il tricolore. Allegri, comunque, ha le idee chiare: sarà uno scontro diretto, e basta.

