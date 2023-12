Calciomercato Juve, i nomi in lista per gennaio

Lasi presenta alla prima finestra di mercato dell'era post Decreto Crescita senza ansie, ma con una prospettiva tranquilla. Nonostante il girone d'andata entusiasmante, il centrocampo bianconero ha subito le perdite di. Tuttavia, il duoaffronta la sessione senza preoccupazioni e il timore principale di Allegri riguarda la possibilità di disturbare gli equilibri ritrovati nello spogliatoio, come riporta Tuttosport.Il mercato invernale si concentra sulla ricerca di rinforzi per una linea mediana numericamente esigua e carente di giocatori con capacità decisive negli ultimi 25 metri. Pierre-Emiledel Tottenham è il nome più in ascesa, con il club londinese disposto a cederlo per un'offerta adeguata. Tuttavia, la Juventus è impegnata in una razionalizzazione dei costi, rendendo difficile un affare di questa portata. Kalvindel Manchester City potrebbe essere una soluzione più agevole, ma il suo profilo non corrisponde alle caratteristiche desiderate da Allegri.La soluzione potrebbe derivare dalla cessione di Samuela gennaio, con il Tottenham interessato a lui e il suo inserimento nella trattativa potrebbe facilitare la risoluzione di questa intricata situazione di mercato. Molti nomi sono sul taccuino bianconero per il centrocampo, tra cuie l'astro nascentedell'Arsenal.Nel frattempo, la Juventus continua a puntare su giovani talentuosi, come Vasilijee il promettente attaccante svizzero Winsley Boteli del Borussia Monchengladbach, cercando di assicurarsi il loro contributo graduale alla prima squadra. Nonostante la concorrenza di numerosi club europei, gli emissari bianconeri sono al lavoro per chiudere questi affari.